زيارات ميدانية ومحاضرات توعوية خلال فعاليات الأسبوع الثاني لمعسكر اكاديمية الشرطة المنامة في 29 يوليو / بنا / اشتمل برنامج المعسكر الصيفي العاشر والذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين"، على فعاليات عديدة خلال أسبوعه الثاني ، حيث قام الطلبة بزيارة إلى سلاح البحرية الملكي وسلاح الجو الملكي، واطلعوا على نظام سير العمل والدور الهام الذي يضطلع به هذان الجهازان في حماية أراضي المملكة والدفاع عنها بالإضافة إلى أهم الانجازات التي تم تحقيقها في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .



بعدها شارك الطلبة في محاضرات توعوية نظمتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة تم خلالها استعراض مسيرة تقدم المرأة البحرينية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مفاهيم تكافؤ الفرص والنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة .



وقدم صندوق العمل تمكين محاضرة بعنوان " تمكين وبرامجها" تعرف خلالها الطلبة على البرامج التي يقدمها (تمكين) وجهوده في دعم الإفراد والمؤسسات البحرينية، كما شارك الطلبة في ورشة عمل للتعرف على دور الحرف اليدوية في تنمية السياحة في مملكة البحرين من خلال التطبيق الالكتروني " موزاييك" والذي يتم من خلاله شرح الحرف اليدوية بهدف تعزيز المواطنة.



كما زار طلبة المعسكر مركز عيسى الاجتماعي، حيث تم تقديم محاضرة لهم بعنوان "أول خطواتي إلى الادخار" والتي تهدف إلى نشر الثقافة المالية لدى المشاركين وتعليمهم أساسيات الادخار بالإضافة إلى مساعدتهم في تحديد القائمة المالية وترتيب الأولويات من خلال المسابقات والألعاب الحركية.



ن.ع/س.ي



بنا 1601 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/07/29 - 39 : 07 PM