ضمن حملتها التوعوية بإرشادات السفر.. فريق التوعية بشئون الجنسية والجوازات والإقامة يقدم إرشادات للمسافرين في منفذ المطار والجسر‎ المنامة في 29 يوليو / بنا / تتواصل الحملة التوعوية التي أطلقتها شئون الجنسية والجوازات والإقامة حول " إرشادات السفر " منذ بدء موسم السفر ، في مختلف منافذ المملكة.



وقد تواصل فريق العمل المختص مع المسافرين في مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد وقدم لهم شرحا حول أهم المعلومات والإرشادات أثناء السفر وتزويدهم ببطاقات إرشادية تتعلق بذلك كالجهات التي يجب اللجوء إليها في حالة فقدان جواز السفر والإجراءات التي يجب إتباعها ، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الحفاظ على المقتنيات الشخصية من الفقدان، والاحتفاظ بنسخة إلكترونية من المستندات والوثائق المهمة في بريدهم الإلكتروني.

ومن اجل سلامة السادة المواطنين خلال التواجد خارج المملكة، فقد تم توضيح إرشادات الأمن والسلامة وذلك لتفادي الحوادث والسرقات ، متمنين قضاء إجازة سعيدة وآمنة، وأن يعودوا إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته.



ن.ع/م خ



بنا 1553 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/07/29 - 37 : 07 PM