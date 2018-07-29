وزير الخارجية اليمني : المليشيات الحوثية مازالت متمسكة ‏بالحرب وترفض كافة مبادرات ‏السلام

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2018/07/29 - 56 : 06 PM
الرياض في 29 يوليو/ بنا / أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إن المليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران مازالت متمسكة بالحرب وترفض كافة مبادرات السلام .
وأوضح الوزير اليماني أن المليشيات ليست شريكا مسؤولا وكلما زاد الضغط عليها تعتمد على المراوغة لكسب الوقت.
وجدد الوزير اليماني خلال لقاءه اليوم مع السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تستو، التزام حكومة بلاده الشرعية بالحل السياسي انطلاقًا من المرجعيات المتوافق عليها وبما يضمن استعادة الدولة وتحقيق سلام مستدام في اليمن.
وأشار إلى أن الحكومة تدعم جهود المبعوث الأممي وتفاعلت بإيجابية مع مبادرته الخاصة بمدينة وميناء الحديدة ومينائي رأس عيسى والصليف استشعارا منها بمسؤوليتها لانهاء معاناة اليمنيين وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد وفقا لوكالة الانباء اليمنية الرسمية.
من جانبه قال السفير الفرنسي إنهم يتابعون جهود المبعوث الأممي والتطورات السياسية والميدانية عن قرب وملتزمين بدعم الحكومة الشرعية وبالمرجعيات المنظمة للعملية السياسية في اليمن وبمساق الأمم المتحدة كمساق وحيد لحل الأزمة.
م خ
بنا 1543 جمت 29/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/29 - 56 : 06 PM