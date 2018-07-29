وزير الخارجية اليمني : المليشيات الحوثية مازالت متمسكة ‏بالحرب وترفض كافة مبادرات ‏السلام

الرياض في 29 يوليو/ بنا / أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني ‏إن المليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران ‏مازالت متمسكة بالحرب وترفض كافة مبادرات ‏السلام .

وأوضح الوزير اليماني أن ‏المليشيات ليست شريكا مسؤولا وكلما زاد الضغط ‏عليها تعتمد على المراوغة لكسب الوقت.

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وجدد الوزير اليماني خلال لقاءه اليوم مع ‏السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تستو، التزام حكومة بلاده ‏الشرعية بالحل السياسي انطلاقًا من ‏المرجعيات ‏المتوافق عليها وبما يضمن استعادة الدولة ‏وتحقيق ‏سلام مستدام في اليمن.

وأشار إلى أن الحكومة تدعم جهود المبعوث ‏الأممي وتفاعلت بإيجابية مع مبادرته الخاصة بمدينة ‏وميناء الحديدة ومينائي رأس عيسى والصليف ‏استشعارا منها بمسؤوليتها لانهاء معاناة اليمنيين ‏وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد وفقا لوكالة الانباء اليمنية الرسمية.

من جانبه قال السفير الفرنسي إنهم يتابعون جهود ‏المبعوث الأممي والتطورات السياسية والميدانية عن ‏قرب وملتزمين بدعم الحكومة الشرعية وبالمرجعيات ‏المنظمة للعملية السياسية في اليمن وبمساق الأمم ‏المتحدة كمساق وحيد لحل الأزمة.





م خ



بنا 1543 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/07/29 - 56 : 06 PM