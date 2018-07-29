السعودية تستقبل 25 ألف حاج يمني

الرياض في 29 يوليو / بنا / أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر عبر حسابه على "تويتر" أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أنهت إجراءات تفويج عدد 25 ألف حاج يمني من محافظات اليمن كافة دون استثناء أو تمييز.



وأعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أمس السبت أنها أنهت الترتيبات والاستعداد لاستقبال الحجاج اليمنيين القادمين من الأراضي اليمنية عبر منفذ الوديعة الذين يبدأ توافدهم لزيارة بيت الله الحرام في 20 ذي القعدة 1439هـ.



وأوضح وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية أنه تم الانتهاء من الترتيبات لاستقبال 25 ألف حاج يمني من كل المحافظات اليمنية، وذلك عبر منفذ الوديعة، المنفذ البري الوحيد الرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية.



وقال: "نحن على أمل أن يكون موسم الحج متميزاً ومتيسراً، لا سيما أن المملكة العربية السعودية تقدم التسهيلات كافة لحجاج بيت الله الحرام".



ودعا الوزير اليمني حجاج اليمن كافة إلى الانشغال بمناسك الحج وترك الخلافات السياسية خارج الحدود، فالحج لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، مطالباً بالالتزام بتعليمات الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية وتوجيهات وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية من أجل حج سليم.



ع ع



بنا 1455 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/07/29 - 45 : 06 PM