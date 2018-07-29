وحدة الطاقة المستدامة تطلق الورشة التدريبية الأولي لتدقيق وترشيد استهلاك الطاقة

المنامة في 29 يوليو/ بنا / تحت رعاية وزير شئون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا أطلقت وحدة الطاقة المستدامة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم، ورشة العمل التدريبية الأولى لتطبيقات وحلول تدقيق الطاقة وكفاءتها، ضمن جهود الوحدة لدعم بناء القدرات المؤسسية في مجال الطاقة وعملاً بالخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.



ويقدم برنامج عمل الورشة التدريبية استشاريين مختصين من الشركة النمساوية Con Plus Ultra، وهي شركة أوروبية ذات خبرة متخصصة في مراجعة وتقييمات الطاقة للصناعات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار تشريعات كفاءة الطاقة الوطنية، واشارك فيها عددا من الشركات المحلية ذات الاختصاص.



وقال الوزير ميرزا بأن هذه الورشة تأتي ضمن عدد من المبادرات الأخرى المتضمنة في الخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، كما تعد جزءًا هاماً من الجهود المستمرة التي تهدف إلى تعزيز الوعي بممارسات كفاءة الطاقة، وبناء القدرات المؤسسية المحلية من القطاعين العام والخاص، وتشجيع كفاءة الطاقة كخيار نمط حياة في المملكة البحرين.



كما تهدف الورشة إلى تطوير وتوحيد القدرات المحلية في مجال تدقيق الطاقة وضمان معيار ثابت لإجراء تدقيق الطاقة للمباني والمنشآت بما يتماشى مع المعايير الدولية الرائدة، باستخدام التقنيات والحلول الأفضل في المجال. ويساعد هذا الإجراء المراجعين المتعاقدين على التعرف على إطار مطور حديثًا لتدقيق وتقييم الطاقة وكفاءة الطاقة.



وأضاف الدكتور ميرزا بأن هناك سوقا عالميا كبيرا لمزودي خدمات الطاقة الذين يتخصصون في تدقيق الطاقة للمرافق الصناعية والسكنية وغيرها من المرافق، إلا أن الإمكانات المؤسسية في المملكة تعتبر ناشئة نسبياً وفي ذات الوقت واعدة جداً بسبب الطلب العام والظروف المناخية، التي تجعل كفاءة الطاقة ضرورة أساسية.



وتستمر الورشة التدريبية لمدة خمسة أيام حيث يتناول البرنامج التدريبي لورشة العمل جانباً أكاديمياً وآخر عملياً، و سيحضر المتدربون في الأيام الثلاثة الأولى محاضرات تفاعلية ومناقشات، وفي اليومين الأخيرين تدريباً فعلياً في مواقع مختارة منها مبنى ومرافق متحف البحرين الوطني ومبنى ومرافق المسرح الوطني.







ن.ف/م خ/س.ي



بنا 1346 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/07/29 - 56 : 04 PM