الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في اجتماع للتحالف الدولي ضد "داعش" واشنطن في 29 يوليو / بنا / اختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم أعمال الاجتماع الدوري الذي عقده التحالف الدولي ضد "داعش" والذي خصص لمناقشة أساليب الترويج والتجنيد التي يمارسها تنظيم "داعش" للتغرير بالشباب.



ومثل الأمانة العامة لمجلس التعاون في هذا الاجتماع الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون السياسية والمفاوضات.



وأوضح الأمين العام المساعد أن الاجتماع ناقش الأساليب الجديدة التي يتبناها تنظيم "داعش" للترويج لأجندته المتطرفة والتغرير بالشباب للالتحاق في صفوفه، كما ناقش الاجتماع أنشطة التنظيم التي ما زالت مستمرة، بصفة محدودة في العراق وسوريا، والظاهرة الخطرة المتمثلة في انتشار التنظيم في مناطق مختلفة من العالم بعد هزيمته العسكرية في العراق وسوريا.



وأشاد الدكتور العويشق بالجهود التي تقوم بها دول المجلس، والمراكز المتخصصة التي أسستها لمواجهة الفكر الإرهابي، حيث تقوم هذه المراكز بدور محوري ورائد في التصدي للخطاب الإرهابي والدعايات المضللة التي يبثها تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية للتغرير بالشباب وتجنيدهم في صفوفه.



خ.ب/ع ع



بنا 1256 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/07/29 - 40 : 04 PM