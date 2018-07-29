وزير الخارجية الكويتي يلتقي مبعوث الامين العام للامم المتحدة في اليمن

الكويت في 29 يوليو/بنا/ التقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الخارجية الكويتي اليوم الأحد المبعوث الخاص للأمين العام

للأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث .



ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن بيان للخارجية انه جرى خلال اللقاء بحث آخر ما آلت إليه الأمور في اليمن والمستجدات المتعلقة بالجهود الدولية الرامية نحو إيجاد حل للأزمة فيه .



وجدد الشيخ صباح الخالد موقف دولة الكويت الداعم لكافة الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص لإعادة الأمن والاستقرار في ربوع اليمن وتخفيف المعاناة

الانسانية عن شعبه الشقيق.





س.ي



بنا 1229 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/07/29 - 38 : 03 PM