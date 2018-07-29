جلالة الملك المفدى يقوم بزيارة إلى القيادة العامة لقوة الدفاع المنامة في 29 يوليو/ بنا / قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين.



ولدى وصول جلالته، كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شئون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وعدد من كبار الضباط.



وقد رافق جلالته العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، والرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة.



وتابع جلالته رعاه الله خلال الزيارة مشاركة قوة دفاع البحرين المستمرة في عملية (إعادة الأمل) ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تشهده من إنتصارات كبيرة، وما تقدمه الشقيقة الكبرى بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله من جهود إنسانية نبيلة لمد يد العون للأشقاء في اليمن العزيز، إنطلاقاً من قيادته الحكيمة رعاه الله ومواقفة السامية لنصر قضايا أمتنا العربية والإسلامية ومُبادراته الخيّرة لشعوبها.



واشاد جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله ببسالة القوات المسلحة السعودية الشقيقة في التصدي للإعتداءات الإرهابية الغاشمة بكل شجاعة وإقدام، معرباً عن إعتزازه بمساهمة الرجال البواسل من قوة دفاع البحرين للوقوف صفاً واحداً مع إخوانهم من القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة البواسل، للمساهمة في شرف الدفاع عن الحد الجنوبي لأرض الحرمين الشريفين، مما يعكس صلابة العلاقات والروابط الأخوية التاريخية العميقة والتعاون الوثيق بين دولنا الشقيقة، متمنياً جلالة الملك المفدى القائد الأعلى رعاه الله لجميع رجال قوة دفاع البحرين التوفيق والسداد في مختلف مواقع عملهم النبيل.



ع.ر/ع ع



بنا 1208 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/07/29 - 32 : 03 PM