الوزير ميرزا يرعى مؤتمر أمن المعلومات في سبتمبر القادم

المنامة في 29 يوليو / بنا / أعلنت جمعية البحرين لشركات التقنية "بتك" عزمها تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر "سمارتسك SmartSec" لأمن المعلومات في البحرين بالتعاون مع «وورك سمارت» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وذلك تحت رعاية وزير شئون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا في الفترة 4 و5 سبتمبر القادم.



تناقش أعمال مؤتمر "سمارتسك" أهم القضايا المتعلقة بأمن المعلومات، و"الأمن السيبراني"، وسبل توطين أحدث التطبيقات العالمية في مجال أمن تقنية المعلومات والاتصالات، بما يتماشى مع التوجه المتسارع لدى مؤسسات القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين لاستخدام التقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية، وتشخيص التحديات التي تواجه خطط حماية بيانات ومعلومات المؤسسات، والدفاع عنها حيال محاولات الاختراق أو التشويه.



ويشارك في أعمال المؤتمر نخبة من المتحدثين المتخصصين في أمن المعلومات من البحرين والمنطقة والعالم.



ويتضمن المؤتمر عددا من ورش العمل التي تناقش مواضيع تقنية ذات صلة بهذا المجال، ويقام على هامشه معرض يقدم الحلول العالمية في أمن المعلومات.



كما تأتي هذه الفعالية لتوضح بأن أمن المعلومات بات جزءا لا يتجزأ من الأمن بمفهومه الشامل، والذي يشمل الأمن الاقتصادي والاجتماعي أيضا، وسد جميع الثغرات التقنية التي ربما تسمح للدخلاء استغلال بيانات ومعلومات المؤسسات على شبكة الإنترنت في عملية القرصنة والابتزاز وإلحاق الضرر.



ل.ب/ع ع



بنا 1158 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/07/29 - 13 : 03 PM