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سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من اخيه سلطان عمان
2018/07/29 - 46 : 02 PM

المنامة في 29 يوليو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة وذلك رداً على برقية سموه المهنئة له بمناسبة يوم النهضة المباركة ذكرى الثالث والعشرين من يوليو المجيد، اعرب جلالته فيها عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الأخوية النبيلة ، متمنياً لسموه دوام الصحة والسعادة ولمملكة البحرين اضطراد التقدم والتطور
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خ.ب/س.ي

بنا 1129 جمت 29/07/2018


عدد القراءات : 6         اخر تحديث : 2018/07/29 - 46 : 02 PM
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