وزير شؤون الدفاع يستقبل قائد العمليات المشتركة الأسترالي المنامة في 29 يوليو/ بنا / استقبل سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم الأحد، الفريق الجوي Mel Hupfeld قائد العمليات المشتركة بالقوات الأسترالية يرافقه اللواء بحري جيمي هاتشر (قائد قوات الواجب المشتركة 633).



وفي بداية اللقاء رحب سعادة وزير شؤون الدفاع بقائد العمليات المشتركة بالقوات الأسترالية والوفد المرافق، وتمت مناقشة عدد من المواضيع التي تعزز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين الصديقين.



حضر اللقاء اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، والعقيد برادلي سكوت روبرتسون الملحق العسكري الأسترالي المعتمد لدى المملكة المقيم في الرياض.



ن.ف/و.ش



بنا 1125 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/07/29 - 32 : 02 PM