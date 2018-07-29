رئيس مجلس الشورى يهنئ المملكة المغربية بذكرى عيد العرش المجيد

المنامة في 29 يوليو / بنا / بعث معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، برقيتي تهنئة إلى معالي السيد عبدالحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، ومعالي السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، أعرب معاليه خلالهما عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلًا المولى عزَّ وجل أن يعيد هذه المناسبة على معاليهما وعلى الشعب المغربي الشقيق، بالمزيد من التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة، مشيدًا معاليه بالمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون في المجال البرلماني بين البلدين الشقيقين.

كما بعث معالي رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة مماثلة إلى سعادة السيد أحمد رشيد خطابي، سفير المملكة المغربية الشقيقة لدى مملكة البحرين.





خ.ب/و.ش



بنا 1107 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/07/29 - 17 : 02 PM