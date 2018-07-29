اللجنة الأمنية بالعاصمة تبحث ظاهرة جمع المال في المساجد ودور العبادة المنامة في 29 يوليو/ بنا / بحثت اللجنة الأمنية التابعة لمحافظة العاصمة ظاهرة جمع المال بواسطة الحصالات المتنقلة داخل حرم المساجد ودور العبادة، حيث أطلعت على القوانين والقرارات المنظمة لعملية جمع المال وما نصت عليه من شروط وتنظيمات في هذا الشأن، وناقشت آليات وسبل القضاء على هذه الممارسات غير القانونية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة الأمنية الذي عقد برئاسة معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، بحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، حيث أكد معالي المحافظ ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للقضاء على عملية جمع المال بواسطة الحصالات المتنقلة داخل حرم المساجد ودور العبادة، والحيلولة دون استغلال تلك الأموال من قبل بعض الأشخاص لمصالحهم الشخصية.



وبحثت اللجنة مع ممثلين عن إدارة مجمع سيتي سنتر التعاون والتنسيق حول القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة وانسيابية الحركة المرورية في المنطقة، كما اطلعت اللجنة على تجربة المجمع في مجال إعادة تدوير النفايات، وتم الاتفاق بين الجهتين على التنسيق لبدء تنظيم مشاريع وفعاليات مجتمعية مشتركة.



ن.ف/و.ش



بنا 1040 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/07/29 - 48 : 02 PM