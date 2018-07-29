تنفيذا لتوجيهات سمو محافظ الجنوبية.. المحافظة الجنوبية تقيم حملة توعوية للوقاية من حوادث الحريق

المنامة في 29 يوليو / بنا / تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بإقامة حملة توعوية خلال فصل الصيف للتعريف بالمخاطر المحتملة جراء ارتفاع درجات الحرارة في التسبب بحوادث الحريق نظمت المحافظة الجنوبية حملة توعوية بالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة الجنوبية والإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور.

وأكد الملازم أول الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة ضابط التنسيق الأمني بالمحافظة الجنوبية أن الحملة التوعوية تأتي ضمن سلسلة من الحملات التوعوية والتثقيفية التي تقوم بها المحافظة الجنوبية على مدار العام إيمانا من سمو محافظ المحافظة الجنوبية بدور المحافظة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين للحفاظ على سلامتهم، مؤكدا بأن الحملة تستمر على مدى أسبوع وروعي في تنفيذها إيصال عناصر السلامة لمختلف الفئات العمرية من خلال توزيع المطويات بعدد من الشوارع والمجمعات التجارية إضافة لإقامة عدد من المحاضرات المتعلقة بالوقاية من الحريق والتوعية بالسلامة المرورية.









خ.ب/و.ش



بنا 1026 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/29 - 33 : 01 PM