جناحي: تخريج المشاركين في برنامج "متمهن" بإشراف (CFA) وشراكة مع تمكين

المنامة في 29 يوليو / بنا / قال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" الدكتور إبراهيم محمد جناحي أن عمل "تمكين" ينبثق من رؤيته في دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز روافد الاقتصاد الوطني، والتركيز في إطار ذلك على تنمية الكوادر الوطنية، وتمكينها من المهارات المعرفية والمهنية، فيما يمكنهم من المشاركة الفاعلة في دعم تحريك عجلة التنمية الشاملة في المملكة.



جاء ذلك في تصريح للدكتور جناحي خلال رعايته لحفل تخريج المشاركين في برنامج "متمهن" والذي يعقد بإشراف جمعية المحللين الماليين المعتمدين (CFA) بشراكة استراتيجية مع "تمكين".

ولفت د. جناحي إلى أن من أبزر متطلبات النمو في سوق العمل هو التأكيد على ربط المعرفة العلمية للكوادر البشرية بواقع سوق العمل وتطبيقاته العملية، لا سيما مع التطورات التقنية والعملية المتجددة، وما يستجد من تخصصات علمية ومهنية جديدة في سوق العمل.



وقد أعرب السيد محمود نوار رئيس مجلس ادارة جمعية المحللين الماليين المعتمدين عن شكره لتمكين على دعم هذه المبادرة والتي تهدف لتطوير الكفاءات الشابة وتزويدهم بفرصة لاكتساب المهارات المالية والمهنية عالية المستوى والتي تجعلهم أفضل استعداداً لاستلام وظائف في قطاع ديناميكي عالي التنافس ضمن رؤية طويلة الأمد للمساهمة بإنشاء جيل جديد من خبراء الاستثمار في البحرين. كما أعرب عن شكر الجمعية للشركات الداعمة للجمعية وللمشروع التي أتاحت فرص لتدريب خريجي البرنامج وهم أحد الركائز الأساسية لنجاح البرنامج على مدى السنوات الماضية.



ومن جهتها، شددت السيدة زيبا عسكر رئيسة البرنامج وعضو مجلس ادارة جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين على اهمية البرنامج في تهيئة و تسخير طاقات الطلبة المتخرجين لتلبية متطلبات سوق العمل عن طريق توفير نخبة من الخبراء المحليين و العالميين في عدة مجالات الامر الذي من شأنه أن يساعد المتخرج من البرنامج على التكيف في شتى ظروف العمل. كما أعربت شكرها لداعمي البرنامج والقائمين عليه على جهودهم وسعيهم في نجاح هذا البرنامج.



ويأتي حفل تخريج برنامج "متمهن" في إطار استكمال 60 مشاركاً من الطلبة الجامعيين الذين شاركوا في نسخة البرنامج لهذا العام، حيث يعد هذا البرنامج أحد أبرز برامج دعم تطوير فئة الشباب، وتأهيليهم لدخول سوق العمل وفق أعلى المعايير المهنية، وفيما يحقق تنافسيتهم، وجعلهم الخيار الأمثل في سوق العمل.

ويهدف البرنامج إلى إعداد كادر من الطلبة المتميزين، ومنحهم فرص تدريب عملي بالتنسيق والتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك بعد تلبيتهم لمعايير التميز ضمن المشاركين، والمساهمة في إطار ذلك في دعم حصولهم على فرص توظيف دائمة.



والجدير بالذكر، أن عدد المشاركين في البرنامج منذ انطلاقته في عام 2015 بلغ حوالي 240 طالباً، حصل 80 طالب منهم على فرصة تدريب عملي مع إحدى المؤسسات المشاركة، فيما حصل 40 مشاركاً في برنامج التدريب العملي على فرصة عمل دائمة مع هذ المؤسسات.







خ.ب/و.ش



بنا 1024 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/07/29 - 31 : 01 PM