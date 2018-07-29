السعودية: عقوبات بالسجن والغرامة بحق الناقلين المخالفين لنظام الحج

مكة المكرمة في 29 يوليو/ بنا / قالت المديرية العامة للجوازات في السعودية أنها شكلت عدة لجان موسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة تتولى تطبيق العقوبات وإصدار القرارات الإدارية بحق الناقلين المخالفين لنظام الحج الذين ينقلون أشخاصاً لا يحملون تصاريح حج نظامية ويتم ضبطهم من قبل جهات الضبط الميداني في مراكز مداخل مكة المكرمة.



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مديرية الجوازات أن هذه اللجان شبه قضائية وتعمل على مدار الساعة وتتولى إصدار العقوبات الفورية، حيث يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح حج نظامية بالسجن لمدة خمسة عشر يومًا، وبغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله مع التشهير به، وترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة نهائياً، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.



وأفادت المديرية أنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بالسجن لمدة شهرين، وبغرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون ألف ريال عن كل حاج يتم نقله مع التشهير به، وترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة نهائياً، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.



وأشارت أنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة وما فوق يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر، وبغرامة مالية مقدارها خمسون ألف ريال عن كل حاج يتم نقله مع التشهير به، وترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة نهائياً، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم.



وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين الالتزام والتقيد بأنظمة وتعليمات الحج وضرورة استخراج التصريح الرسمي لأداء فريضة الحج تفادياً للعقوبات التي ستطبق بحق المخالفين لتعليمات الحج بكل حزم، داعية ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة إلى التقيد بمواعيد المغادرة قبل انتهاء المدة المحددة بالتأشيرة القادمين بموجبها، مع التذكير لضيوف الرحمن من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة حملهم التصريح الرسمي لأداء الفريضة من بلادهم حتى لا يتم إعادتهم.



و.ش



بنا 0848 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/07/29 - 57 : 11 AM