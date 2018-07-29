سمو ولي العهد يبعث برقية تهنئة لملك المغرب بذكرى عيد العرش المجيد

المنامة في 29 يوليو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد، متمنياً سمو ولي العهد لجلالته وافر الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.



وأشاد سمو ولي العهد بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.





أ.ا.ش/و.ش



بنا 0738 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/07/29 - 48 : 10 AM