"المواصلات والاتصالات": منع "اللوحات البرتقالية" من عبور الجسر بدءا من 1 أغسطس المقبل

المنامة في 29 يوليو/ بنا / وفقاً لتوجهات الوزارة في تطوير وتنظيم أنشطة قطاع النقل البري بما في ذلك نشاط "النقل الدولي للبضائع"، وإيماناً من الوزارة في دعم أنشطة قطاع النقل البري، إرتأت الوزارة تذكير الشركات والمؤسسات العاملة في أنشطة النقل البري وخاصةً نشاطي "النقل الداخلي للبضائع" و"النقل الدولي للبضائع" بشأن قرار الوزارة بالشروع في إيقاف الشاحنات ذات اللوحة الخاصة (البرتقالية اللون) التي تنقل بأجر من عبور جسر الملك فهد، علماً بأن هذا القرار سوف يطبق على الشركات والمؤسسات التي تنقل بالأجر فقط ابتداء من يوم الأربعاء 1 أغسطس 2018.



وعلى صعيد متصل يجب على جميع الشركات والمؤسسات المخالفين توفيق أوضاعهم باستخراج سجل تجاري لمزاولة نشاط "النقل الدولي للبضائع" وتحويل جميع اللوحات الخاصة (برتقالية اللون) إلى لوحات صفراء للشاحنات العاملة في قطاع نقل البضائع ودفع الرسوم المستحقة لوزارة المواصلات والاتصالات والإدارة العامة للمرور وذلك قبل 1 أغسطس 2018.



وقالت سعادة المهندسة مريم أحمد جمعان وكيل الوزارة للنقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات "نرجو من جميع الشركات والمؤسسات التي تنقل بأجر وخاصةً نشاط النقل الداخلي للبضائع ونشاط النقل الدولي للبضائع ونشاط الشحن والتفريغ ونشاط مناولة البضائع التقيد بجميع الإجراءات وتصحيح أوضاعها، مضيفة سعادتها بأن الوزارة ستطبق الأنظمة واللوائح المذكورة في القرارات الوزارية، وسوف يتم رصد مخالفات في حال عدم الالتزام بالأحكام واللوائح المنصوص عليها في القرارات".







ل.ب/و.ش



بنا 0730 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/07/29 - 40 : 10 AM