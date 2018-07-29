سمو رئيس الوزراء يبعث برقية تهنئة لملك المغرب والوزير الأول بذكرى عيد العرش المجيد

المنامة في 29 يوليو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد، ضمنها سموه خالص تهانيه وتمنياته لجلالة الملك المغربي بدوام الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة، مشيداً سموه بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات.



كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي السيد سعد الدين العثماني الوزير الأول بالمملكة المغربية ضمنها سموه خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.





أ.ا.ش/و.ش



بنا 0717 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/07/29 - 24 : 10 AM