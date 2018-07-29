الخارجية الفلسطينية: اعتقال الاحتلال فنانين إيطاليين لرسمهم صورة للتميمي إرهاب دولة

رام الله في 29 يوليو/ بنا / قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي 3 فنانين إيطاليين؛ بحجة قيامهم برسم صورة للطفلة الأسيرة عهد التميمي، شكل من اشكال إرهاب الدولة المنظم المتفشي في مفاصل دولة الاحتلال جميعها، ليطال الثقافة والفن".



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن الوزارة في بيان صدر اليوم الأحد، "ان اعتقالهم يعكس حجم حساسية الاحتلال المفرطة إزاء أي تعبير تضامني مع فلسطين وشعبها في مواجهة غطرسته وادواته، لدرجة أنه لا يستطيع تحمل وجود فنانين إيطاليين، جاؤوا للتضامن مع فلسطين، أو للتعبير عن أيقونة فلسطين.

وتساءلت الوزارة "ما هي الجريمة التي ارتكبها هؤلاء الفنانون المتضامنون مع نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه؟ وما هي القوانين الدولية وحتى قوانين الاحتلال نفسه التي خالفوها؟ مؤكدة أنه لا يوجد أي سبب يبرر اعتقالهم غير الخوف، وغياب الثقة بالنفس، واعتراف ضمني بما يقترفونه من فاشية حقيقية، وقمع احتلالي غير أخلاقي أو إنساني.







و.ش



بنا 0715 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/07/29 - 22 : 10 AM