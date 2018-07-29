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جلالة الملك المفدى يبعث برقية تهنئة لملك المغرب بذكرى عيد العرش المجيد
2018/07/29 - 40 : 09 AM

المنامة في 29 يوليو / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد، أعرب جلالته أيده الله فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة، مشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.


أ.ا.ش/و.ش

بنا 0632 جمت 29/07/2018


عدد القراءات : 40         اخر تحديث : 2018/07/29 - 40 : 09 AM
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