الشرطة الاسرائيلية تطلق سراح المعتقلة الفلسطينية عهد التميمي رام الله في 29 يوليو/ بنا / اطلقت الشرطة الاسرائيلية اليوم الاحد سراح المعتقلة الفلسطينية ووالدتها عهد التميمي المسجونة منذ شهر ديسمبر من العام الماضي.



وذكرت وسائل اعلام محلية ان الشرطة الاسرائيلية لم تعلن بشكل مسبق عن توقيت اطلاق سراح التميمي للحد من وجود الجماهير المستقبلة ورجال الصحافة.



وكانت التميمي اعتقلت بعد ان اقدمت على صفع جندي اسرائيلي خلال مظاهرة في الضفة الغربية المحتلة.



وقد قررت إدارة السجن تغيير مكان الإفراج عن عهد التميمي من حاجز "جباره" إلى حاجز "رنتيس" غرب رام الله.





و.ش



بنا 0521 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/07/29 - 27 : 08 AM