مصرع 10 أشخاص جراء زلزال قوته 6.4 درجات في إندونيسيا جاكرتا في 29 يوليو/ بنا / لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص مصرعهم جراء زلزال قوته 6.4 درجات ضرب جزيرة لومبوك الاندونيسية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية إن مركز الزلزال يقع على بعد 47 كيلومترا شمال شرق "ماتارام"، وعلى عمق 24 كيلومترا.



وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو نوجروهو إن أكثر من 40 شخصا اصيب في الزلزال وسائحا ماليزيا كان من بين القتلى.

وقال إن الطريق إلى بركان "ماونت رينجاني" تم غلقه بسبب الانهيار الأرضي الناجم عن الزلزال، مشيرا إلى إن عشرات المنازل والمباني تضررت.



وشعر السكان بالهزة الأرضية بقوة في منتجع جزيرة بالي المجاورة حيث انتفض السياح وفروا من غرفهم في الفنادق إلى أماكن أكثر أمنا.









و.ش



بنا 0452 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/07/29 - 25 : 08 AM