اليابان تبدأ عمليات إجلاء لمواطنيها بعد إعصار جونجداري

طوكيو في 29 يوليو/بنا/ بدأت السلطات اليابانية اليوم عمليات إجلاء لمواطنيها بعد أن ضرب إعصار قوي الساحل الشرقي لليابان بين ناجويا وأوزاكا.



وأفادت الأرصاد اليابانية بأن الإعصار جونجداري، الذي رافقته رياح بلغت سرعتها 180 كلم في الساعة، ضرب الساحل الياباني في منطقة إيزي قرابة الأولى، موضحةً أن الإعصار الذي سبق أن تسبب بأمطار غزيرة في شرق اليابان، يتجه إلى الغرب.



وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت أمس من حدوث انزلاقات أرضية وفيضانات، وخاصة في أجزاء من غربي اليابان تضررت بأمطار غزيرة مميتة في وقت سابق من الشهر، فيما يقول المسؤولون إنه حتى ولو هطلت كميات صغيرة من الأمطار فإن ذلك قد يتسبب بكارثة، ودعت السكان إلى الاستعداد للإخلاء بسرعة.



خ.أ



بنا 0209 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/07/29 - 35 : 05 AM