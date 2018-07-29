مطالعات صحف مملكة البحرين

المنامة في 29 يوليو / بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الأحد بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



رئيس الأمن العام يشيد بدور جامعة نايف للعلوم الأمنية في مجال إعداد البحوث والدراسات الأمنية.



الشيخ خالد بن خليفة: (مركز الملك حمد للتعايش) ينقل ثقافة العيش المشترك إلى العالم.



اختتام مهرجان خيرات النخلة في سوق المزارعين بهورة عالي .



وزارة الأشغال تبدأ تنفيذ مشروع رصف الطرق الترابية في شهركان مجمع .1044



عيسى بن علي: توجهات الشباب نحو الألعاب الالكترونية يحتم علينا مسايرة هذا التطور.



بلدية الشمالية تزيل 4418 مخالفة بلدية في 6 أشهر.



مدير عام بلدية المحرق يتفقد أعمال التنظيف على ساحل الدير.



"شرطة وبلدية المحرق" تبحثان أوجه التعاون المشترك بينهما.



رئيس الأمن العام يرعى حفل ختام دورة (أساسيات إدارة المشاريع الحكومية).



وكيل شؤون البلديات يشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز الحديقة المائية.



جامعة البحرين تستحدث برامج دراسات عليا في كلية العلوم بتخصصات نوعية.



برعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة....اطلاق حملة (السمنة لا تليق بي) التطوعية.



كوادر جمركية وطنية تنهي التجارب النهائية لأجهزة الأشعة بنجاح.



ارتفاع قيمة المدفوعات المالية عبر القنوات الإلكترونية لأكثر من 50 مليون دينار خلال النصف الأول من العامخ الجاري.



حميدان يلتقي رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.



الوطنية لحقوق الإنسان تشيد بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.



مدير إدارة البعثات: على الطلبة التسجيل في إدارة البعثات لا التواصل مباشرة مع الملحقيات.



شباب البحرين يناقشون تحديات وحلول تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مدينة شباب 2030.



أكبر شركة لتجارة الملابس بالسعودية تفتتح فرعا رئيسيا لها بالبحرين.



غرفة تجارة وصناعة البحرين تمضي لتعزيز دور المصارف وشركات التأمين لدعم القطاع الخاص.





خ.أ



بنا 0207 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/07/29 - 34 : 05 AM