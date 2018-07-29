الطقس في البحرين حسن مع بعض السحب

المنامة في 29 يوليو/ بنا/ أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن طقس اليوم الأحد سيكون بمشيئة الله حسن مع بعض السحب، ولكن من المتوقع أن يكون مغبر في وقت لاحق وحار خلال النهار.



الرياح شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة احيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 اقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 42 م الصغرى 30 م.



الرطوبة النسبية العظمى 75 % الصغرى 20%.



شروق الشمس في البحرين 05:01 صباحا.. وغروبها في الساعة 06:27 مساءا.



خ.أ



بنا 0200 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/07/29 - 33 : 05 AM