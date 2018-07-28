مطار ميونيخ الالماني يلغي 200 رحلة بعد اختراق امني من قبل امراة برلين في 28 يوليو/بنا/ ألغى مطار ميونيخ اليوم السبت 200 رحلة واخلى محطتي ركاب اليوم السبت بعد دخول امرأة مجهولة الهوية منطقة محظورة حسب الشرطة وادارة المطار.



واوضحت ادارة المطار ان المرأة تمكنت من دخول منطقة محظورة في المحطة الرقم 2 من دون الخضوع للتفتيش قبل ان تختفي من دون اي اثر على الرغم من عمليات البحث المكثفة الا ان الشرطة اعتبرت ان المرأة لا تشكل خطرا شديدا.

وتابعت الشرطة ان القطاع الذي دخلته المرأة المجهولة الهوية اخلي بالكامل وتم تفتيشه من دون العثور على ما يثير الشبهات.



واضطرت ادارة المطار الى اجلاء آلاف الاشخاص من المطار الذي يشهد في نهاية الاسبوع حركة نشطة للمسافرين، كذلك تم تأخير مواعيد ستين رحلة.



وعادت الحركة في المطار الى طبيعتها قرابة الساعة الخامسة بعد الظهر بتوقيت البحرين.



وسافر عن مطار ميونيخ الذي يعتبر ثاني اكبر المطارات في المانيا بعد مطار فرانكفورت حوالي 44,6 مليون مسافر العام الماضي.



س.ي



بنا 1943 جمت 28/07/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/07/28 - 05 : 11 PM