اختتام مهرجان خيرات النخلة في سوق المزارعين بهورة عالي المنامة في 28 يوليو/ بنا / اختتم مهرجان خيرات النخلة الذي نظمته المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالتعاون مع كل من مجموعة بنك البحرين للتنمية وشؤون الزراعة والثروة البحرية فعالياته التي استمرت يومين بسوق المزارعين الدائم بهورة عالي، واستطاع المشاركون من المزارعين والحرفيين والاسر المنتجة فيه من تحقيق ارباح مجزية.



ولاقى المهرجان تفاعلا وإقبالا جماهيريا حيث زاره حوالي ١٣ الف زائر خلال اليومين من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات الذين أبدوا إعجابهم بالأجواء التراثية، وكان من بين الزوار عدد من الملاك مزارع النخيل وعشاق التراث والثقافة البحرينية.



وعمل المهرجان على تعريف الجمهور بالأصناف المختلفة التي تنتج محليا من الرطب مثل الغرة الخلاص والخنيزي والبرحي والشيشي و حلاو ابيض و الشبيبي، والممارسات الزراعية التي تتناسب مع النظام البيئي المحلي.



الجدير بالذكر ان تنظيم هذا المهرجان يهدف الى صون الموروث الثقافي للاجيال القادمة وتعريفهم بأهمية النخلة الغذائية والصحية وارتباطها بحياة وتراث المواطن البحريني والحفاظ عليه وإبرازه على مستوى المنطقة، بالاضافة الى مساهمته في إنعاش الحياة الاقتصادية للمشاركين من مزارعين وحرفيين وأسر منتجة وتحفيز المنافسة بين المزارعين من خلال عرض اجود انواع الرطب الذي تنتجها المزارع المحلية.





م.ا.ب/س.ي



بنا 1817 جمت 28/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/28 - 26 : 09 PM