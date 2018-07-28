وزارة الأشغال تبدأ تنفيذ مشروع رصف الطرق الترابية في شهركان مجمع 1044 المنامة في 28 يوليو / بنا / قال المهندس سيد بدر علوي مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة قد بدأت العمل في مشروع رصف الطرق الترابية في منطقة شهركان مجمع 1044 - طريق 4457 والطرق المحيطة وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية في المحافظة الشمالية والتي ستوفر طرقا للمنطقة السكنية الممتدة بين شارع شهركان وشارع الشيخ حمد قرب دوار رقم 19.



وبين مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق أن المشروع سيخدم 47 وحدة سكنية، موضحاً بأنه قد تم انجاز ما يقارب 50% من القنوات الأرضية للخدمات المستقبلية، كما تم البدء بأعمال التسوية الترابية ليتم بعدها انشاء شبكة لتصريف مياه الامطار ومن ثم البدء بأعمال الرصف.



وذكر المهندس سيد بدر علوي بأن أعمال تطوير الشارع تتضمن رصف طريق 4457 والطرق المجاورة بطول إجمالي قدره 772 مترا وإنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار، وأعمال الإنارة، بالإضافة إلى حماية شبكات الخدمات، ووضع الإشارات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة وتنظيم الحركة المرورية، وأخيراً وضع قنوات أرضية لاستخدامها مستقبلا من قبل الخدمات الفنية لتلافي قطع الطرق مستقبلا.



وأشاد علوي بما سيساهم به التطوير من تسهيل انسيابية الحركة المرورية من خلال تنقل المواطنين والقاطنين من وإلى مساكنهم، بالإضافة الى زيادة الطاقة الاستيعابية وخلق بيئة آمنة لمستخدمي هذا الطريق.



وبين مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق أن تكلفة المشروع تبلغ 211,116 الف دينار وتمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة المملكة للإسفلت.







م.ف.ق/س.ي



بنا 1753 جمت 28/07/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/07/28 - 07 : 09 PM