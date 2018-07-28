مدير عام بلدية المحرق يتفقد أعمال التنظيف على ساحل الدير المنامة في 28 يوليو / بنا / قام مدير عام بلدية المحرق المهندس إبراهيم يوسف الجودر بزيارة تفقدية إلى ساحل الدير لمتابعة أعمال التنظيف على الساحل، يرافقه العضو البلدي علي عبدالله النصوح وعدد من المسؤولين بالبلدية.



وأكد المدير العام على أن البلدية حريصة على نظافة الواجهات البحرية في محافظة المحرق وذلك في إطار سعيها للمحافظة على المنظر العام، مشيراً إلى أن البلدية لن تتهاون في رصد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين يقومون برمي الأنقاض على السواحل.



وأشار إلى أن قسم النظافة بالبلدية قام في الفترة السابقة بجهود حثيثة لرصد المخالفات على ساحل الدير، حيث قامت البلدية بإزالة جميع المخالفات الموجودة على الساحل، منوهاً بأنه تم توجيه قسم النظافة بتكثيف العمل الرقابي على السواحل العامة حفاظاً على المنظر العام ولتكون متنفساً مفتوحاً للجمهور.



وأشاد العضو البلدية على عبد الله النصوح بالتعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي و الجهود التي يبذلها الطرفين من أجل الارتقاء بمستوى نظافة السواحل العامة في محافظة المحرق.







م.ف.ق/س.ي



بنا 1733 جمت 28/07/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/07/28 - 38 : 08 PM