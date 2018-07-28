"شرطة وبلدية المحرق" تبحثان أوجه التعاون المشترك بينهما المنامة في 28 يوليو/ بنا / اجتمع العميد فواز حسن الحسن مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق مع المهندس إبراهيم يوسف الجودر مدير عام بلدية المحرق وذلك تعزيزا لمبدأ الشراكة المجتمعية واستكمالا لجهود التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.





وفي بداية الاجتماع ، هنأ مدير عام مديرية شرطة المحرق ،المهندس إبراهيم الجودر بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيينه مديراً عاماً لبلدية المحرق ، مشيداً بجهود بلدية المحرق وتعاونها الدائم لتطبيق الأنظمة وقوانين البلدية التي من شأنها ضمان وحفظ أمن وسلامة الأهالي.



وتم خلال الاجتماع تقديم إيجاز حول التطبيق الأمثل لشرطة خدمة المجتمع والخدمات النوعية التي تضطلع بها الشرطة في محافظة المحرق ، كما اتفق الجانبان على ضرورة معالجة ظاهرة المركبات المهملة والمعروضة للبيع بالإضافة إلى المباني المهجورة ، وحركة السير أمام المحلات التجارية، إضافة إلى أهمية مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة العامة في المساكن المشتركة، وضوابط الأمن والسكينة في الحدائق العامة.



م.ا.ب/س.ي



بنا 1732 جمت 28/07/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/07/28 - 37 : 08 PM