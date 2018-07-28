رئيس الأمن العام يرعى حفل ختام دورة "أساسيات إدارة المشاريع الحكومية" المنامة في 28 يوليو / بنا / تحت رعاية سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، أقيم حفل ختام دورة "أساسيات إدارة المشاريع الحكومية" والتي نظمتها إدارة التدريب بوزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعددٍ من ضباط وزارة الداخلية، بحضور الدكتور خالد الحرفش أمين مركز الأزمات وتطوير القيادات العليا بجامعة نايف في الفترة من 22 وحتى 26 يوليو الجاري.



وأكد سعادة رئيس الأمن العام أن الاهتمام بالقوى البشرية وشؤونها والإرتقاء بالتدريب بكافة مستوياته يأتي في أعلى سلم الأولويات ضمن استراتيجية تطوير وتحديث وزارة الداخلية من خلال التركيز على تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى رفع مستواهم وتوفير الدعم اللازم لهذه الخطط من خلال تعزيز التعاون المشترك مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية المتخصصة، باعتبار ذلك محورا رئيسيا في إطار مواكبة التطوير الحاصل في مجال إعداد الكوادر وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.



وأعرب سعادة رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على تعاونها في تنظيم هذه الدورة والتي تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات ضباط وزارة الداخلية بما يعود عليهم بالنفع في تأديتهم لواجباتهم على أكمل وجه ، مشيداً بالدور العلمي والثقافي الذي تقوم به الجامعة في مجال إعداد البحوث والدراسات الأمنية والتقارير العلمية المتميزة ومعالجة القضايا وفق منهج علمي سليم ، منوها في الوقت ذاته إلى دور الجامعة في تعميق الوعي الثقافي وإثراء مجالات البحث العلمي، وما قدمته من إضافات علمية متقدمة.



وألقى العقيد سلطان الكعبي مدير إدارة التدريب كلمة خلال الحفل أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لرعاية سعادة رئيس الأمن العام لدورة "أساسيات إدارة المشاريع الحكومية" والتي تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الضباط وإكسابهم الخبرة والمعرفة في مجال التعرف على كيفية تأسيس المشاريع وتحديد الأعمال الخاصة بالمشروع وتكوين فرق العمل ، مشيداً بجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وتعاونها المثمر للارتقاء بالعلوم الأمنية بما يسهم في تطوير أداء الكوادر والأجهزة الأمنية.



وفي ختام الحفل، قام سعادة رئيس الأمن العام بتوزيع شهادات إتمام الدورة على المشاركين والمنظمين ، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.











م.ف.ق/س.ي



بنا 1730 جمت 28/07/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/07/28 - 40 : 08 PM