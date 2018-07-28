الرئيس الفلسطيني : المصريون ارسلوا موضوعا عن المصالحة وسنرسل غدا وفدا الى القاهرة رام الله في 28 يوليو/بنا/ قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن المصريين أرسلوا له "موضوعا أو فكرة" عن المصالحة وسيذهب غدا وفد يحمل موقفا فلسطينيا واضحا بخصوص المصالحة الوطنية.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية ان الرئيس عباس اكد في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم السبت ان الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك لم تعد تحتمل، ولا بد من وقفة جادة لوقفها موضحا ان "صفقة العصر الامريكية" انتهى أمرها بالنسبة للفلسطينيين ولم يعد لديهم أي اهتمام بها.



واكد رفضه للقرارات العنصرية الإسرائيلية الأخيرة كالقرار الخاص بالقضايا القومية، وإلغاء حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإلغاء كل ما هو غير يهودي في الأراضي الفلسطينية مقدما التحية والتقدير لكل أطياف الشعب الفلسطيني التي ساهمت إلى جانب إخوانهم في قرية الخان الأحمر البدوية في التصدي للاحتلال ودعم صمودهم".



وقرأ عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة الفاتحة على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين ارتقوا في المسيرات ضد الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته ضد المسجد الأقصى المبارك وضد الشعب الفلسطيني أجمع.





س.ي



بنا 1450 جمت 28/07/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/07/28 - 02 : 06 PM