Saturday   28 Jul 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
إحالة أوراق 75 من قيادات جماعة الإخوان إلى مفتي الديار المصرية في قضية "فض رابعة"
2018/07/28 - 21 : 05 PM
القاهرة في 28 يوليو /بنا/ قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم إحالة أوراق 75 من قيادات جماعة الإخوان إلى مفتي الديار المصرية، في قضية "فض رابعة" .

كما قررت تحديد جلسة 8 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر الجماعة في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر .

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددا من كبار قيادات الجماعة من أبرزهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ووجدي غنيم، وعبدالرحمن البر، وعاصم عبدالماجد، وطارق الزمر .

س.ي

بنا 1413 جمت 28/07/2018


عدد القراءات : 1         اخر تحديث : 2018/07/28 - 21 : 05 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English