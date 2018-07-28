إحالة أوراق 75 من قيادات جماعة الإخوان إلى مفتي الديار المصرية في قضية "فض رابعة" القاهرة في 28 يوليو /بنا/ قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم إحالة أوراق 75 من قيادات جماعة الإخوان إلى مفتي الديار المصرية، في قضية "فض رابعة" .



كما قررت تحديد جلسة 8 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر الجماعة في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر .



وتضم قائمة المتهمين في القضية عددا من كبار قيادات الجماعة من أبرزهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ووجدي غنيم، وعبدالرحمن البر، وعاصم عبدالماجد، وطارق الزمر .



س.ي



بنا 1413 جمت 28/07/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/07/28 - 21 : 05 PM