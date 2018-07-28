الرئيس اليمني يجتمع مع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية عدن في 28 يوليو/بنا/عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً ضم عددا من القيادات الأمنية والعسكرية.



وتم خلال الاجتماع استعراض جملة من التطورات والاحداث على الساحة الوطنية والجهود المبذولة لتطبيع الحياة وارساء الأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار في مختلف المحافظات المحررة بدعم ومساندة دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الامارات العربية المتحدة.



وأشار الرئيس اليمني الى عبث العديد من القوى التي ترتبط بأهداف مشروع الانقلاب والتطرف والارهاب الذي يزعجها استقرار الأمن في عدن والمحافظات المجاورة مستعرضاً عددا من حالات الانفلات الأمني التي يجب وضع حد لها وتحديد المسؤوليات والمهام وما يترتب عنها من محاسبة المقصرين ومكامن الخلل أينما وجد.



من ناحية اخرى اطلع نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه اليوم محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف على مستجدات المحافظة والأوضاع الميدانية فيها مشيدا بالعمليات الميدانية التي يخوضها الجيش اليمني في سبيل استكمال تحرير المحافظة والتقدم باتجاه العاصمة صنعاء مثمناً الدور الأخوي لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية .



وعلى صعيد اخر تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم السبت، من تحرير مواقع جديدة في مديرية برط شمالي محافظة الجوف، بعد معارك عنيفة مع المليشيا الحوثية الانقلابية.



وحرر الجيش اليمني مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية بمنطقة (الظهرة-القعيف) التابعة لمديرية برط العنان ومنها مواقع "النبيعة" و"العشاش" و"راه" وتكبدت المليشيا الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.



وأكد أركان حرب لواء الحسم (حرس حدود) العقيد حزم خرصان ،أن المعارك التي اندلعت ،فجر اليوم السبت، بين الجيش الوطني من جهة وبين المليشيا الحوثية من جهة اخرى لا تزال مستمرة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش وانهيار واسع في صفوف المليشيا الانقلابية.



س.ي



بنا 1403 جمت 28/07/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/07/28 - 10 : 05 PM