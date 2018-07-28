جامعة البحرين تستحدث برامج دراسات عليا في كلية العلوم بتخصصات نوعية المنامة في 28 يوليو / بنا / أعلن رئيس جامعة البحرين الدكتور رياض يوسف حمزة، عن طرح الجامعة، من خلال كلية العلوم، ثلاثة برامج جديدة على مستوى الدراسات العليا هي: الماجستير في علوم وتحليل البيانات الضخمة، والماجستير في علوم الحياة، والدبلوم العالي في التنبؤات الجوية، ملبية بذلك جانباً من التوجهات المتجددة في التخصصات التي تعزز خطط المملكة نحو التنمية الشاملة المستدامة، وتلبي احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية.



وذكر د. حمزة أن طرح الجامعة لمثل هذه البرامج المتقدمة له أثر إيجابي على مستوى تقدم البحث العلمي ونوعيته في مملكة البحرين، إضافة لما يتيحه من فرص لرفد السوق المحلية بالكوادر المؤهلة تأهيلاً عالياً، مؤكداً استعداد الجامعة وقدرتها على السعي لطرح تخصصات في مجالات جديدة ومتطورة تواكب متطلبات التقدم العلمي على مستوى العالم وذلك ضمن أولويات ومشاريع الخطة التطويرية لجامعة البحرين 2016-2021.



وأشار رئيس جامعة البحرين إلى أن طرح البرامج الجديدة يأتي متوافقاً مع السياسة التي تنتهجها الجامعة في التوسع بطرح برامج الدراسات العليا خاصة تلك البرامج ذات التخصصات البينية، المنبثقة عن اتفاقات تعاون وشراكة مع مؤسسات محلية وعالمية ذات تصنيف عالٍ، مؤكداً أن جامعة البحرين في جميع مبادراتها الإستراتيجية تنطلق من إيمانها بعمق دورها الوطني بوصفها بيت خبرة متخصصاً تسعى على الدوام لتأدية الدور المطلوب في تلبية احتياجات سوق العمل التي باتت تتطلب توفير كوادر متخصصة وبمميزات ومهارات نوعية ومنافسة وأكثر تخصصية.



وقال عميد كلية العلوم في جامعة البحرين الدكتور محمد مصطفى الحلو "إن الكلية، وبالإضافة إلى البرامج الجديدة، باتت تضم حالياً ثمانية برامج للدراسات العليا هي: الماجستير في علوم وتحليل البيانات الضخمة، والماجستير في علوم الحياة، والدبلوم العالي في التنبؤات الجوية، والماجستير في الفيزياء التطبيقية، والماجستير في الرياضيات، والماجستير في التغذية والنظم الغذائية، والماجستير في البيئة والتنمية المستدامة، ودكتوراه الفلسفة في البيئة والتنمية المستدامة الذي تم طرحه للمرة الأولى مع بداية العام الجامعي الماضي". مشيراً إلى أن الكلية مستمرة في دراستها لطرح برامج جديدة ونوعية على مستوى المنطقة مستقبلاً منها برنامج الماجستير في كيمياء المواد، والدبلوم العالي في الوقاية من الإشعاع.



وأوضح العميد أن برنامج الماجستير في علوم وتحليل البيانات الضخمة جاء تلبية للحاجة إلى المعرفة والتأهيل في مجال التعامل مع البيانات الهائلة، الناتجة عن التقدم التكنولوجي في العديد من المجلات، حيث إن هذا البرنامج يعتمد على الطرق الإحصائية الحديثة وعلوم الحاسوب للتعامل مع الكم الهائل من المعلومات والبيانات ومواكبة التقدم التكنولوجي المستمر، وقد ارتأت الجامعة أن يتم طرح هذا البرنامج بالتنسيق بين كلية العلوم وكلية تقنية المعلومات. كما أنه يجري حالياً التنسيق للتعاون مع جامعة ليفربول جون مورس بالمملكة المتحدة لتفعيل الشراكة التعليمية بينها وبين جامعة البحرين عبر المشاركة في تدريس هذا البرنامج وتبادل الخبرات والتجارب والإشراف المشترك على مشاريع الماجستير لطلبته.



ويهدف برنامج الماجستير في علوم وتحليل البيانات الضخمة المكون من 36 ساعة معتمدة، إلى إثراء الجانبين العملي والمعرفي عند الطالب عبر التركيز على طرق الإحصاء وعلوم الحاسوب ذات الصلة بتحليل البيانات الضخمة، بالإضافة إلى التدريب العملي وإعداد أطروحة الماجستير، لإكساب الطالب خبرة عملية في بيئة العمل.



وفيما يتعلق ببرنامج الماجستير في علوم الحياة بيَّن أنه يضم أربعة مسارات هي: علوم البيئة والبيولوجيا البيئية، وبيولوجيا الخلية والبيولوجيا الجزيئية، وبيولوجيا الأحياء البحرية، وبيولوجيا الأحياء الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية، التي هي محل اهتمام العديد من المؤسسات في المملكة.



أما برنامج الدبلوم العالي في التنبؤات الجوية، فسيتم طرحه بالتعاون مع إدارة الأرصاد الجوية في وزارة المواصلات والاتصالات، انسجاماً مع توجه الجامعة لطرح برامج جديدة في الدراسات العليا بالتعاون والشراكة مع مؤسسات الدولة ووزاراتها لتطوير الكوادر البشرية في تخصصات مرتبطة بسوق العمل المحلي. ويهدف البرنامج إلى تزويد الملتحقين به بالمهارات والمعارف بالإضافة إلى التدريب المطلوب، لتأهيلهم للعمل في مجال التنبؤات الجوية حسب معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. ويتكون البرنامج من 21 ساعة معتمدة موزعة بين مقررات نظرية وتدريب عملي في بيئة تحاكي بيئة العمل.



وأعلن عميد الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد رضا قادر، أن مجال الانضمام لبرامج الدراسات العليا متاح للراغبين حتى يوم الخميس 30 أغسطس من العام الجاري، على أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، بمعدل تراكمي لا يقل عن (2.67) حسب نظام النقاط أو ما يعادله من نظم التقويم الأخرى. وأن تكون درجة البكالوريوس في تخصص درسه الطالب دراسة نظامية. وأن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح إضافة إلى تقديمه لتوصيتين من أساتذته الأكاديميين. واجتيازه امتحان اللغة الإنجليزية بدرجة محددة حسب برنامجي (TOEFL) أو (IELTS).







م.ف.ق/س.ي



بنا 1346 جمت 28/07/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/07/28 - 02 : 05 PM