برعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة....اطلاق حملة " السمنة لا تليق بي " التطوعية المنامة في 28 يوليو / بنا / تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ، أقيم اليوم حفل تدشين الحملة المجتمعية التطوعية الثانية "السمنة لا تليق بي" ومسابقة الرابح الأكبر وذلك بالتعاون مع إدارة مراكز التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ومجمع السيف بعراد وكارفور.



وألقى معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة كلمة ، أشار فيها انه منذ عام 1980 زادت السمنة في العالم بأكثر من الضعف ، وفي عام 2014 كان هناك أكثر من 1.9 مليار بالغ من زائدي الوزن وأكثر من 600 مليون شخص من المصابين بالسمنة .



وأضاف انه من اجل الوقاية من زيادة الوزن والسمنة ، يجب اختيار الطعام الصحي المناسب ، وممارسة النشاط البدني بانتظام والحد الدهون والسكريات ؛ وزيادة استهلاك الفاكهة والخضروات ، وقال : ها نحن اليوم نشارك فريق عمل الحملة المجتمعية التطوعية #السمنة_لا_تليق_بي من خلال هذا الواكاثون مع هذا الحشد الرائع من مختلف الأعمار والأجناس وبشراكة مجتمعية رائعة تدعو إليها المنظمات الصحية الكبرى بالعالم فهناك شراكة من القطاعين الحكومي والخاص .



من جانبها أشارت الدكتورة كوثر محمد العيد رئيسة الحملة المجتمعية التطوعية الى انه ونظراً لازدياد نسبة السمنة وزيادة الوزن في مملكة البحرين ولإهمال البعض لأنماط الحياة الصحية كممارسة النشاط البدني وتناول الغذاء الصحي ، كانت هناك حاجة ملحة لتبنى هذه الحملة المجتمعية التطوعية والتي تهدف بشكل عام القضاء على السمنة والتقليل من الأمراض غير السارية والتي احد مسبباتها السمنة. فبدأت الحملة في مرحلتها الاولى بعرض تجربة شخصية لانقاص الوزن للمتابعين والهدف منها انقاص الوزن وتشجيع المتابعين على تبني النمط الغذائي الصحي والرياضي اليومي ليكون ثقافة مجتمعية نقضي من خلاله على السمنة ومضاعفاتها. وفي خلال شهر من انطلاق المرحلة الأولى من الحملة انتشرت في المجتمع ليتبنى البعض النمط الغذائي الصحي والرياضي اليومي ومشاركتهم لنا بيومياتهم



وذكرت اخصائية التغذية العلاجية اريج السعد عضو الحملة المجتمعية التطوعية انها التقت بالمشتركين وناقشت معهم أساليب وجباتهم اليومية ووضعت لكل شخص حمية غذائية حسب احتياجاته اليومية كما قامت بوضع حمية غذائية للمتابعين تقدر ب ١٥٠٠ سعرة حرارية باليوم الواحد موزعة على ٣ وجبات رئيسية ووجبتين خفيفتين حسب معايير معينة وتكون التقديرات لنزول الوزن بمعدل نصف كيلو الى كيلو واحد في الأسبوع الواحد.



من جهته اوضح الدكتور عبدالعزيز الجودر وهو طبيب متدرب بانه صمم برنامج رياضي للمشتركين بعد تحديد الاحتياجات الرياضية لهم وتحديد انواع التمرينات الرياضية اليومية التي يمكن ممارستها بالمنزل .



وأضافت الأخصائية النفسية مها المناعي عضو متطوع بالحملة بأنها تناقشت مع المشتركين الاسباب النفسية التي ادت الى زيادة الوزن والوصول الى مرحلة السمنة ووضعت البرنامج النفسي المناسب لكل مشترك بكيفية التغلب على الصعوبات النفسية للوقاية من السمنة ولتقليل الوزن تدريجياً ومن اهمهما ممارسة النشاط البدني المنتظم لتحسين الحالة النفسية. والتواصل مع الاخصائية النفسية "



وقال جيروم أكيل مدير كارفور البحرين لدى ماجد الفطيم: ’’يسعدنا أن نكون عضوًا فاعلًا في المجتمع والمساهمة في نشر التثقيف والتوعية الصحية حول تبني نمط حياة سليم. ونحن في كارفور نوفر الأغذية الصحية المتنوعة من الخضار والفواكه الطازجة والعضوية إلى المنتجات الغذائية الجافة وغيرها من أجل الارتقاء بمجتمعنا.‘‘



خ.ب/س.ي



بنا 1341 جمت 28/07/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/07/28 - 57 : 04 PM