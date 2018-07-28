كوادر جمركية وطنية تنهي التجارب النهائية لأجهزة الأشعة بنجاح المنامة في 28 يوليو / بنا / قامت شئون الجمارك بابتعاث فريق فنـي من منتسبيها للعاصمة الصينية "بكين " لمعاينة واختبار أربعة أجهزة لمسح الحاويات والشاحنات بمصنع شركة نيوكتك "NUCTUCH " والتأكد من مطابقتها للمتطلبات والاشتراطات المذكورة في عقد التوريد لتلك الماسحات من خلال تحالف شركة نيوكتك وشركة " SGS" السويسرية ، والذي تم توقيعه منتصف العام الحالي لتوريدها لشئون الجمارك بمملكة البحرين، باعتبار أن تلك الأجهزة هي الأحدث على مستوى الماسحات الضوئية للحاويات والشاحنات عالمياً، حيث انتهت تجارب الاختبار بنجاح، وذلك من خلال التجارب النهائية التي قام بها الفريق، بعد التدريب المكثف على استخدام الأجهزة السينية.



وتمثلت التجارب في اختبار تقنية خاصة بنظام تشغيل النظام والأدوات اللازمة لتحليل ومعالجة صور عمليات المسح الضوئي، والفترة الزمنية اللازمة لذلك بالإضافة إلى التطبيقات المرتبطة بالنظام، بالإضافة إلى اختبارات لإجراءات ومعدات أدوات السلامة من الإشعاعات الصادرة من أجهزة المسح الضوئي.



وتؤكد شئون الجمارك حرصها الدائم على مواكبة آخر التطورات الجمركية والأمنية في الأجهزة التكنولوجية على المستوى العالمي، كما تؤكد استمرارية الاعتماد على الكوادر البشرية الوطنية في الأساس وذلك لبلوغ أعلى المستويات المنشودة على كافة الأصعدة ، وتعتبر أهمية اعتماد شئون الجمارك على الكوادر الوطنية للاختبارات بعد أن تم تأهيلهم على هذا النوع من العلوم التقنية الجمركية، على عكس ما هو متعارف عليه في الكثير من الدول والتي تعتمد على خبرات خارجية أجنبية متخصصة في مجال تقييم اختبارات الأجهزة.



كما تؤكد شئون الجمارك انها سوف تستمر في رفع كفاءة منتسبيها العاملين على كافة الأجهزة المختلفة لضمان حصولهم على أعلى الشهادات المعتمدة دولياً في هذا المجال.



ومن المؤمل أن يتم وصول الأجهزة وتركيبها على عدة مراحل تبدأ خلال شهر أكتوبر 2018م وتنتهي خلال شهر مارس 2019م.





خ.ب/ع ذ



بنا 1212 جمت 28/07/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/07/28 - 16 : 03 PM