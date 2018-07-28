ارتفاع قيمة المدفوعات المالية عبر القنوات الإلكترونية لأكثر من 50 مليون دينار خلال النصف الأول من 2018 المنامة في 28 يوليو/ بنا / حققت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وللمرة الأولى ارتفاعاً كبيراً في قيمة المدفوعات المالية المحصلة عبر مختلف قنوات الدفع الإلكترونية، تجاوزت 50 مليون دينار بحريني في الفترة من يناير حتى يونيو 2018، مقارنة بذات الأشهر من السنة الماضية، بما يعادل ارتفاعاً بنسبة 74%، دفعها المستفيدون عبر أكثر من 600 ألف معاملة تمت من خلال البوابة الوطنية Bahrain.bh، وتطبيقات الأجهزة الذكية، ومنصات الخدمة الذاتية.



ويتماشى هذا الارتفاع طردياً مع الاستمرار في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها عبر القنوات الإلكترونية المختلفة، مثل خدمة (تسجيل المركبات الجديدة) المقدمة من قبل الإدارة العامة للمرور، التي ارتفعت نسبة استخدامها بنحو خمسة أضعاف، وكذلك خدمة (دفع المستحقات لملف التنفيذ) المقدمة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والتي ارتفع استخدامها بما يقارب الضعفين، وخدمات الكهرباء والماء وخدمات وزارة التربية والتعليم وخدمات البطاقة الهوية وغيرها من الخدمات الحكومية، ويرجع ذلك للجهود المشتركة والمستمرة التي تبذلها الجهات الموفرة للخدمات بمعية هيئة المعلومات والحكومية الإلكترونية.



وفي هذا الصدد، أكد القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني الدكتور زكريا أحمد الخاجة أن الدعم المستمر من قبل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، تسهم في توجيه الهيئة لتطوير الخدمات الحكومية وتوفيرها عبر القنوات الالكترونية بكفاءة وجودة عالية، وخصوصاً خدمات الدفع الإلكترونية كونها من الخدمات التي يحتاجها العملاء بشكل كبير في ظل تطور وتنوع وسائل الدفع الإلكترونية، بما يتيح الخيارات المتنوعة التي تلائم احتياجات المستخدمين، مشيراً إلى أن الهيئة ستستمر بتطوير مزيد من الخدمات الإلكترونية خلال النصف الثاني من هذا العام.



وتوجه الدكتور الخاجة بالشكر لمعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، على حرصه المستمر على متابعة أداء الهيئة وتطوير خدماتها للمواطنين ولكافة الجهات الحكومية، معرباً عن تقديره للجهات الحكومية على تعاونها المستمر في توفير الخدمات الإلكترونية، مضيفاً أن هذه الجهات تعمل على التنسيق المستمر مع الهيئة من أجل تطوير المزيد من الخدمات وإعادة هندسة إجراءاتها، بما يتوافق مع توجه القيادة الرشيدة في تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية للمواطنين والمقيمين.



وكشفت الإحصائيات عن الاعتماد الكبير على تطبيقات الأجهزة الذكية لإنجاز الخدمات الإلكترونية، إذ تجاوزت نسبة استخدام بعضها ثلاثة أضعاف خلال الأشهر الستة الأولى من 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



وبحسب هذه الإحصائيات، فقد سجل تطبيق الدليل الحكومي الذي يوفر بيانات التواصل الخاصة بالجهات الحكومية زيادة في نسبة استخدامه بمقدار ثلاثة أضعاف، وذلك في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وترجع هذه الزيادة إلى توفير هذا التطبيق لأرقام التواصل مع مكاتب مسؤولي المملكة، وتعد هذه البيانات مهمة كونها تشكل حلقة وصل مباشرة بين مستخدمي التطبيق والمسؤولين.



كما زادت نسبة استخدام تطبيق تواصل خلال ذات الفترة لأكثر من 80%، بفضل ما يتمتع به التطبيق من سهولة في الاستخدام تمكن المستفيدين من تقديم مقترحاتهم واستفساراتهم وشكاواهم للجهات الحكومية بالإضافة إلى إرفاق الصور عبر الاستفادة من خصائص الهواتف الذكية.



في حين سجل تطبيق وجهتي المقدم من وزارة الخارجية ارتفاعاً في استخدامه بنسبة 60%، نظراً لما تقوم به الوزارة والهيئة من جهود توعوية لتحقيق الاستفادة منه خصوصاً في مواسم السفر السنوية.



ويمكن التواصل مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لأي استفسار أو طلب مساعدة أو اقتراح أو شكوى خاصة بخدمات الهيئة وتطبيقاتها عبر تطبيق (تواصل) على Bahrain.bh/apps.











ع.ر/ع ذ



بنا 1049 جمت 28/07/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/07/28 - 58 : 01 PM