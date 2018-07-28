حميدان يلتقي رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين المنامة في 28 يوليو/ بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، برئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، السيد يعقوب يوسف محمد، بحضور عدد من أعضاء الاتحاد، وذلك في مكتبه بالوزارة.



وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة للمحافظة على المكتسبات العمالية التي تحققت منذ انطلاق المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدى، فضلاً عن تطوير الحوار الثلاثي وآليات التفاوض الجماعي، وبحث دور ممثلي الاتحادات العمالية في المؤسسات والمجالس الرسمية ذات العلاقة، والاستماع إلى آرائهم، سواء كان العمال على رأس العمل أو بعد التقاعد، حيث أكد الاتحاد الحر في هذا الصدد على أهمية إشراك ممثلي العمال في صياغة القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وفي مقدمتها مشروع قانون التقاعد الجديد بما يضمن عدم المساس بحقوق المتقاعدين وكذلك المحافظة على قوة وعوائد الصناديق التقاعدية وضمان استقرارها لمصلحة الأجيال القادمة.



وفي هذا السياق، أكد حميدان اهتمام مملكة البحرين وحرصها على صون المكتسبات العمالية، وعدم المساس بأي منها، لافتاً إلى ان الحوار هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف وفي نفس الوقت تحافظ على المصالح الوطنية العليا.



من جانبه أشاد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تعزيز ودعم التعاون الثلاثي بين أطراف الإنتاج خاصة في المجالس والهيئات الحكومية المختلفة، مشيراً إلى ان الاتحاد الحر يولي اهتماماً خاصاً بمشروع قانون التقاعد الجديد لما له من تأثير مباشر على المواطنين، داعياً إلى إعادة النظر في القانون المقترح بما يضمن حقوق العمال المتقاعدين وعدم المساس بالمكتسبات التي تحققت للعمال من خلاله وعدم تحميلهم أية أعباء مالية إضافية أو حرمانهم من أية مزايا قائمة حالياً في حال تقاعدهم وفقاً لما ينص عليه دستور مملكة البحرين، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي الذي تنشده الحكومة الموقرة لجميع المواطنين.



المصدر : وزارة العمل



ع.ر/ع ذ



بنا 1046 جمت 28/07/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/07/28 - 52 : 01 PM