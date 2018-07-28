مؤسس حركة خمس نجوم الأيطالية : الديمقراطية لم تعد صالحة وينبغي اختيار النواب بالقرعة روما في 28 يوليو / بنا / رأى مؤسس حركة خمس نجوم، الكوميدي الايطالي بيبي غريللو أن الديمقراطية "عفا عليها الزمن " ولم تعد نظاما مناسبا للحكم.



وقال غريللو في مقابلة مع قناة تلفزة أمريكية، تناقلتها وسائل إعلام إيطالية الجمعة : " علينا أن نفهم أن الديمقراطية بالية، تخطاها الزمن. ما معنى الديمقراطية عندما يذهب إلى صناديق الاقتراع أقل من 50% ممن يحق لهم التصويت " .



وأردف مؤسس الحركة، التي تحكم إيطاليا بعد أقل من تسع سنوات على تأسيسها، " هذا يعني أن الحزب الذي يحظى على 30% من الاصوات أنه نال 15%. الاقلية هي التي تحكم " الآن عبر النظام الديمقراطي.



وأضاف غريللو، الذي جدد الدعوة لإجراء استفتاء إيطالي، على غرار بريطانيا، للخروج أو البقاء في منطقة العملة الاوروبية الموحدة (اليورو)، : " أعتقد أنه من الممكن اختيار أعضاء أحد غرفتي البرلمان بالتداول عن طريق القرعة فقط، مع التمثيل المناسب من حيث العمر والجنس ومستوى الدخل والانتماء الجغرافي، وبهذه الطريقة نختار ممثلين حقيقيين للبلاد " .



ع ذ



بنا 0949 جمت 28/07/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/07/28 - 12 : 01 PM