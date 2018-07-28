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ماليزيا توجه المشاغبين بدراجاتهما النارية خلال الليل الى أداء صلاة الفجر وقراءة سورة يس
2018/07/28 - 53 : 12 PM
كوالالمبور في 28 يوليو/ بنا / اعتقلت شرطة دائرة كيمامان من ولاية تيرينغانو شرق ماليزيا، 115 مراهقاً مشاغباً كانوا يتسابقون في الشوارع بشكل غير قانوني بالدراجات النارية، في عملية مكافحة "أبناء الليل" .

وأفادت وكالة الانباء الماليزية " برناما " بانه تم توجيه المسلمين منهم وعددهم 79 شخصاً إلى مسجد سلطان أحمد لأداء صلاة الفجر جماعةً وإخضاعهم للاستماع إلى تذكرة دينية وقراءة سورة يـس بعدها .

وقال رئيس شرطة الدائرة المقدم محمد سعيد إبراهيم إنه تم اعتقال المراهقين المشاغبين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و30 عاماً في العملية التي بدأت في الساعات الاولى من الفجر فجراً .



ع ذ

بنا 0941 جمت 28/07/2018


عدد القراءات : 29         اخر تحديث : 2018/07/28 - 53 : 12 PM
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