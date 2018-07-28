مقتل قيادي بارز من حركة الشباب الصومالية المرتبطة بالقاعدة مقديشو في 28 يوليو / بنا / قتل قيادي بارز في صفوف مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في إقليم بكول بولاية جنوب غرب جمهورية الصومال الفيدرالية.



ونقلت وكالة الانباء الصومالية " صوما " عن وزير الأمن بولاية جنوب الغرب حسن حسين محمد قوله إن القوات الأمنية تمكنت في عملية عسكرية من قتل القيادي المدعو معلم ديرو ، وخمسة آخرين في صفوف مليشيات الشباب الإرهابية، كما تمت مصادرة الأسلحة التي كانت بحوزة المتمردين.



وأضاف أن الجيش الوطني يسعى من خلال تنفيذ عمليات عسكرية مختلفة إلى القضاء على فلول مليشيات الشباب من كافة أرجاء البلاد.



ع ذ



بنا 0924 جمت 28/07/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/07/28 - 32 : 12 PM