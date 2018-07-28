مدير إدارة البعثات : على الطلبة التسجيل في إدارة البعثات لا التواصل مباشرة مع الملحقيات المنامة في 28 يوليو/ بنا / دعا الأستاذ عيسى الكوهجي مدير إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم الطلبة الراغبين في التسجيل في مؤسسات التعليم العالي خارج مملكة البحرين عن طريق الملحقيات الثقافية إلى تقديم طلب الالتحاق بهذه المؤسسات لدى إدارة البعثات والملحقيات، بدلاً من الذهاب مباشرة إلى الملحقيات.



وأوضح الكوهجي أنّ تقديم طلبات الالتحاق بهذه المؤسسات لدى إدارة البعثات والملحقيات يضمن للطالب التأكد من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتسجيل في المملكة، وضمان إرسالها إلى الملحقيات الثقافية لإتمام عملية التسجيل، مشيراً إلى أنّ ذلك يوفّر على الطلبة وأولياء أمورهم مشقّة السفر من أجل إتمام العملية، في الوقت الذي قد تكون الأوراق والمستندات المطلوبة ناقصة، أو غير مستوفية للتصديق والأختام.



وقال إنّ الملحقيات الثقافية التابعة لوزارة التربية والتعليم لها دور كبير في تسهيل تسجيل الطلبة ومتابعة تحصيلهم الدراسي وتذليل أي عقبات قد تواجههم وتقديم الإرشاد الأكاديمي اللازم لهم، ولكن عملية التسجيل لا بدّ أن تتمّ في إدارة البعثات والملحقيات، وهي بدورها التي تتواصل مع ملحقياتها الثقافة لإتمام العملية، وضمان الحصول على القبول المطلوب.





ح ب/ع ذ



بنا 0818 جمت 28/07/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/07/28 - 27 : 11 AM