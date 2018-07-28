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مقتل خمسة اشخاص في حادث اطلاق نار في تكساس
2018/07/28 - 34 : 09 AM
واشنطن في 28 يوليو / بنا / قتل خمسة اشخاص على الأقل في دار لرعاية المسنين في تكساس يوم امس الجمعة بحسب الشرطة المحلية ومسؤولون.

ونقلا عن وكالة الانباء الالمانية فقد قالت الشرطة المحلية في بيان إن رجلين وامرأة قتلوا في دار "ريتاما مانور" لرعاية المسنين في روبستاون، مضيفة أن التهديد "تم تحييده".

وعثر على جثتين لذكرين آخرين في منزل أحد الضحايا، وفقا لسكرتير مدينة روبستاون هيرمان رودريجيز.

وقال رودريجيز إن مطلق النار كان من بين القتلى.

وتم اخلاء دار المسنين في روبستاون غرب كوربوس كريستي على ساحل خليج المكسيك بعد الحادث.

وقال رودريجيز إن الملابسات المحيطة بإطلاق النار أو هوية الضحايا لم تتضح بعد.


ع ذ

بنا 0624 جمت 28/07/2018


عدد القراءات : 26         اخر تحديث : 2018/07/28 - 34 : 09 AM
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