الطقس في البحرين: مغبر مع بعض السحب وحار مع تصاعد الاتربة خلال النهار المنامة في 28 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن طقس اليوم السبت سيكون مغبر مع بعض السحب، وحار مع تصاعد الاتربة خلال النهار.



والرياح : شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانا خلال النهار، وتقل سرعتها من 8 إلى 13 عقدة خلال الليل.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 75 % والصغرى 20 %.



وحذرت الارصاد من رياح شمالية غربية قوية السرعة داعية الى اخذ الحيطة والحذر.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 0606 جمت 28/07/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/07/28 - 11 : 09 AM