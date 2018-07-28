مطالعات صحف مملكة البحرين

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2018/07/28 - 11 : 09 AM
المنامة في 28 يوليو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/ الملك ورئيس الوزراء وولي العهد يعزون باكستان في ضحايا الهجوم الانتحاري
/ المـلك ورئيـس الوزراء وولي العهد يـهـنئون مـلك تايــلاند بـعيد ميلاده
/ الملك يهنئ رئيس بيرو بذكرى الاستقلال
/ شخصيات تشيد بتوجيهات رئيس الوزراء حول المشاريع الإسكانية الجديدة
/ رؤساء مجالس الطلبة في الجامعات البحرينية: جائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لأفضل مشروع تطوعي في البحرين مبادرة فريدة للتعريف بالطاقات الشبابية في المملكة
/ وزير التربية يبحث مع أمين عام الجامعة العربية احتفالية مئوية التعليم في البحرين
/ سماء البحرين تشهد أطول ظاهرة خسوف كلي في هذا القرن
/ رئيس جامعة البحرين: البحث العلمي قادر على ابتكار الحلول في مختلف الميادين
/ غزة.. استشهاد فلسطينين أحدهما طفل وإصابة العشرات برصاص الاحتلال
/ العاهل السعودي يعين نائباً لوزير الثقافة
/ الرئيس اللبناني: المبادرة الروسية تؤمن عودة نحو 900 ألف لاجئ سوري
/ السويداء تشيع قتلاها وارتفاع حصيلة هجوم داعش إلى قرابة 250 قتيلا
/ العبادي: استجابتنا الفورية لمطالب المواطنين دليل قوة وليست ضعفا ودعوة المرجعية ستبقى نصب أعيننا
/ بوتين يدعو ترامب الى موسكو بعد ارجاء واشنطن للقمة بين الرئيسين
/ البنتاجون يعد قائمة «عدم شراء» برمجيات لاستبعاد روسيا والصين
/ حرائق الغابات تتوسع في أوروبا وتحذيرات من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة
/ لأول مرة في مصر.. توليد الكهرباء من مخلفات الصرف الصحي
/ «فيسبوك» تخسر 119 مليار دولار من رسملتها في البورصة
/ وفاة الفنان المصري محمد شرف عن عمر يناهز 55 عاماً
م.ا.ب/ع ذ
بنا 0606 جمت 28/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/28 - 11 : 09 AM