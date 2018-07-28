البحرين تشهد خسوفا كليا للقمر هو الأطول في هذا القرن المنامة في 27 يوليو/ بنا/ شهدت مملكة البحرين مساء اليوم الجمعة خسوفا كليا للقمر هو الأطول في هذا القرن.



وصرح البروفيسور وهيب عيسى الناصر لوكالة أنباء البحرين "بنا" أن هذا الخسوف بسبب وقوع الأرض والشمس والقمر على خط مستقيم ومستوى واحد، ودخل القمر خلف ظل الأرض الأمر الذي سبب العتمة السوداء على قرص القمر (البدر) فظهر منقوصا لمدة 103 دقيقة ، وبدأ خلالها محمر اللون.

وأوضح الناصر أن مراحل الخسوف بدأت منذ الساعة 9:24 مساء، وبدأ خسوف جزئي حتى اكتمل دخول قرص القمر خلف ظل الأرض في الساعة 10:30 ليلا واستمر لمدة 105 دقيقة، وقبل أن يظهر نور القمر عند الساعة الثانية عشر والربع بعد منتصف الليل سيخرج القمر تماما من منطقة الظل الساعة 1:20 صباحا من صباح غد السبت، ولكون حركة القمر نسبيا بطيئة لكون القمر في الاوج (بعيد عن الارض) فإنه يستغرق وقتا أطول وهذا ما جعل هذا الخسوف هو الأطول خلال القرن الحالي.



وأوضح الناصر أن الخسوف تم مشاهدته في جميع الوطن العربي وآسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وتم رؤيته بالعين المجردة دون أي مخاطر صحية على العين كون ضياء القمر لا يسبب أضرار لها، بعكس الكسوف.



وقال الناصر أنه بهذه المناسبة تم مساء اليوم عقد محاضرة لمركز رعاية الموهبين بوزارة التربية والتعليم بحضور كثيف من الطلبة الموهبين ومن الطلاب الايتام والارامل من الجمعية الخيرية الملكية، وتم رصد الخسوف والمريخ وزحل والمشترى بالعين المجردة وبالمناظير، وساهم في الرصد الجمعية الفلكية البحرينية والنادي البحريني لراصدي النجوم.



وبالنسبة لباقي دول العالم فقد ابهر القمر الدموي اللون مراقبي النجوم في كثير من أنحاء العالم وهو يدخل رويدا في ظل الأرض في أطول خسوف في القرن الحادي والعشرين.



من خالد ابواحمد







م.ا.ب/خ.أ



بنا 2123 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/07/28 - 48 : 12 AM