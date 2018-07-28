الأزهر الشريف يؤكد دعمه لصمود ونضال الشعب الفلسطيني ويندد باقتحام المسجد الأقصى القاهرة في 27 يوليو/بنا/ ندد الأزهر باقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة لساحات المسجد الأقصى المبارك، وما يصاحبها من اعتداءات بربرية على المصلين الآمنين التي وقع آخرها اليوم، مما أسفر عن إصابة عشرات المصلين بجروح واختناقات.



وأكد الأزهر في بيان له اليوم دعمه لصمود ونضال الشعب الفلسطيني في مواجهة تلك الاعتداءات، مشيدًا برباط أبناء القدس ودفاعهم الباسل عن أرضهم ومقدساتهم.



ودعا الأزهر المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى القيام بواجبها الأخلاقي في إدانة ووقف تلك الاعتداءات، وتجريم القائمين بها، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



خ.أ



بنا 2101 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/07/28 - 07 : 12 AM