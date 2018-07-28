كوريا الشمالية تسلّم الولايات المتحدة رفات جنود اميركيين قُتلوا في الحرب الكورية سيول في 27 يوليو/بنا/ بدأت كوريا الشمالية اليوم الجمعة عملية معقدة لاعادة رفات جنود أميركيين سقطوا خلال الحرب الكورية قبل أكثر من 65 عاماً مثلما وعدت في يونيو أثناء القمة التاريخية مع الولايات المتحدة، فاستحق الإشادة من الرئيس دونالد ترامب.



وكتب ترامب في تغريدة "بعد سنوات كثيرة، ستكون لحظة عظيمة بالنسبة الى عدد كبير من العائلات. شكرا لكيم جونغ اون".



وقال البيت الأبيض إن الزعيم الكوري الشمالي "يفي اليوم بجزء من التعهد الذي قطعه للرئيس ترامب باعادة جنودنا الاميركيين الذين سقطوا (في الحرب)"، وأضاف أن "نشعر بالتشجيع ازاء خطوات كوريا الشمالية وهذا الفصل المؤاتي للتغيير الايجابي".



ووصلت طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية على متنها رفات الجنود كانت قد أقلعت من مدينة وونسان في كوريا الشمالية، إلى قاعدة اوسان الجوية في كوريا الجنوبية بعد ظهر الجمعة.



وستُقام مراسم رسمية في الأول من أغسطس المقبل.



وفي هذا السياق أعلن نائب الرئيس الاميركي مايك بينس انه سيزور هاواي في الاول من اغسطس لاستقبال الرفات قبل بدء عملية التعرف على الهويات ولا شيء يضمن في هذه المرحلة ان يكونوا جميعا جنودا أميركيين ويمكن ان يكونوا فرنسيين او استراليين.



وبحسب قيادة الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية، نقلت الطائرة 55 صندوق رفات. وصرّح الجنرال فينسينت بروكس وهو قائد الأمم المتحدة والقوات الأميركية في كوريا الجنوبية "أنها كانت مهمة ناجحة ناتجة عن تنسيق متقدم". وأضاف "نتحضر حاليا لتكريم موتانا قبل أن يستكملوا رحلة عودتهم إلى وطنهم".



وتصادف عملية نقل الرفات اليوم الجمعة في الذكرى السنوية الـ65 للهدنة التي أنهت الحرب الكورية (1950-1953) رغم أنه لم يتمّ التوصل إلى اتفاقية سلام رسمية.



خ.أ



بنا 1901 جمت 27/07/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/07/27 - 16 : 10 PM